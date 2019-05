Trübe Aussichten: Tief "Axel" bringt Dauerregen

Bis zur Wochenmitte bleibt es regnerisch - Sonne am Vatertag - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Frühlingswetter adieu, heißt es in den kommenden Tagen erst einmal. Tief "Axel" beschert den Franken etliche nasse Stunden. Die Temperaturen erreichen zudem nur noch die 15-Grad-Marke. Am Vatertag dominiert dann aber wieder die Sonne am Himmel - und bringt satte 20 Grad!

+++ Keine guten Aussichten: Am Dienstag kühlt es auf 15 Grad ab, außerdem wird viel Regen in Franken und vor allem in der Oberpfalz erwartet. Die Sonne zeigt sich quasi gar nicht.

+++ Am Mittwoch wird es dann bei maximal 14 Grad erneut ziemlich nass. Immer wieder kommt es zu kleineren Regenschauern, die Sonne durchbricht die Wolkendecke den gesamten Tag über nicht.

+++ Der Donnerstag, also der Vatertag, wird dann zum Glück wieder besser: Bei 20 Grad ist die Regenwahrscheinlichkeit aktuell gleich Null. Doch egal, welches Wetter uns im Endeffekt der Feiertag beschert, wir haben für jede Situation den passenden Ausflugstipp.

Hier geht es zu den Vatertags-Tipps.

Quellen: nordbayern.de / wetterochs.de / wetter.de / wetter.com