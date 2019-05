Trübe Aussichten: Tiefdruck regiert die nächsten Tage

Sonne lässt weiter auf sich warten - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Nach einem kühlen und regnerischen Wochenende beginnt die neue Woche ähnlich ungemütlich: Bodenfrost und Temperaturen um die Null Grad bestimmen die Nächte, graue Wolken und Regenschauer den Tag. Das ändert sich auch im Laufe der Woche nicht, ein Tiefdruckgebiet bestimmt das Wetter.

+++ Der Dienstag wird mit Höchsttemperaturen von bis zu 12 Grad eher kühl, dafür bleibt es weitgehend trocken. Morgens ist es empfindlich kalt, die Temperaturen liegen nachts teilweise unter dem Gefrierpunkt.

+++ Die Temperaturen steigen am Mittwoch ein wenig an, nämlich auf bis zu 16 Grad. Doch auch die Regenwahrscheinlichkeit erhöht sich, vor allem am Abend kann es zu Niederschlägen kommen.

+++ Neben dem Regen und der Kälte müssen sich die Pollenallergiker auch noch auf Nies-Attacken und tränende Augen einstellen: Wetter.de warnt vor erhöhter Konzentration der Birken- und Gräserpollen.

Quellen: nordbayern.de / wetterochs.de / wetter.de / wetter.com