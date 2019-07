Bei einem schweren Unfall ist Dienstagnacht ein 26 Jahre alter Audi-Fahrer ums Leben gekommen. Der junge Mann hatte auf der A3 zwischen Weibersbrunn und Bessenbach die Kontrolle über den Sportwagen verloren, das Auto schleuderte über die Autobahn und prallte mit großer Wucht gegen die Leitplanke. Für den Fahrer kam jede Hilfe zu spät, er starb noch an der Unfallstelle. Der Motorblock des Audi wurde herausgerissen und ging sofort in Flammen auf. Die A3 war bis in die frühen Morgenstunden in Fahrtrichtung Frankfurt gesperrt. © NEWS5 / Merzbach, NEWS5