TSV Neustadt würdigte Vereinstreue und besondere Verdienste

Zwei neue Ehrenmitglieder

NEUSTADT/AISCH - Eine gute Tradition pflegt der TSV1861/08 Neustadt/Aisch mit den jährlichen Ehrenvormittagen im Vereinsheim. Die Liste langjähriger Mitglieder führte Bürgermeister Klaus Meier an.

TSV-Vorsitzende Sigrid Becke (r.) freute sich, eine große Zahl langjähriger Mitglieder ehren und mit Johanna Ebert und Max Schnabel (sitzend) zwei neue Ehrenmitglieder ernennen zu können. Foto: privat



Er betonte in seinem launigen Grußwort die Bedeutung des Sports im TSV für seine persönliche Entwicklung und berichtete von seinem sportlichen Werdegang mit Erfolgen in der Leichtathletik. Erste Vorsitzende Sigrid Becke bedankte sich bei den Geehrten für ihre Treue zum TSV.

Für besondere Verdienste um den TSV1861/08 Neustadt/Aisch wurden Johanna Ebert und Max Schnabel zu Ehrenmitgliedern des TSV ernannt. Johanna Ebert ist seit 1966 im TSV und hat sich in der Abteilung Turnen als Übungsleiterin große Verdienste erworben. Max Schnabel ist 1976 in den TSV eingetreten, war in der Abteilung Sportabzeichen aktiv und hat in den letzten 20 Jahren die Abteilung Walking aufgebaut und geleitet.

Zum sehr seltenen Jubiläum der 70-jährigen Mitgliedschaft konnte Becke Heide Wägner und Hans Teufel gratulieren, zur 60-jährigen Werner Beck und Rudi Hönle. Für 50jährige Mitgliedschaft geehrt wurden Grete Gräbner, Heidi Dienstbier, Sigrid Kolb, Wolfgang Gürtner, Peter Hüttl, Klaus Meier, Karl Thiergärtner und Peter Wagner.

Seit 40 Jahren gehören dem TSV Neustadt Ulrike Cesinger, Christina Simon, Ulrike Westhäuser, Marco Ingrisch, Klaus Becke und Georg Paulus an, die ebenfalls die Ehrung des Vereins erfuhren. Vorsitzende Becke freute sich, dass sie vielen der zu Ehrenden persönlich gratulieren konnte.

nb