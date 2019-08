In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es zu einem Großeinsatz der Feuerwehr im Landkreis Kulmbach. Aus noch ungeklärter Ursache kam es zu einem Brand in einer Metallfirma in Mainleus. Der entstandene Schaden liegt im fünfstelligen Bereich, Verletzte gab es nicht. © NEWS5 / Merzbach, NEWS5