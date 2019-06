Über 270 Helfer bei Brand in Oberfranken im Einsatz

Entlang einer Bahnstrecke loderten über die Landesgrenze mehrere Feuer - vor 1 Stunde

SCHIRNDING - Über eine Strecke von 1,5 Kilometer hatte sich am Dienstag an der Bahnstrecke bei Schirnding ein Flächenbrand ausgebreitet. 272 Einsatzkräfte waren vor Ort und bekamen Unterstützung von tschechischer Seite - denn die Flammen loderten auch auf der anderen Seite der Grenze.

Am Dienstagnachmittag hat ein Flächenbrand entlang einer Bahnstrecke in Schirnding für einen großen Einsatz in Oberfranken gesorgt. "Bereits bei der Anfahrt war klar, dass der Brand hier auf mehreren hundert Metern der Bahnstrecke - auch über die Landesgrenze nach Tschechien - folgte", schreibt der Kreisfeuerwehrverband Wunsiedel im Fichtelgebirge auf Facebook.

Im Endeffekt mussten die Einsatzkräfte dann Flammen auf einer Strecke von rund 1,5 Kilometern ablöschen. Die Feuer reichten bis über die Grenze hinweg, so halfen auch die Feuerwehren aus Tschechien mit. Der Abschnitt des betroffenen Bahngleises musste gesperrt werden, ebenso wie die Bundesstraße B303.

Vor Ort versorgte das BRK die Feuerwehrkräfte bei der Hitze mit Getränken und baute Verpflegungsstellen auf. Zudem waren auch die Bundespolizei sowie der Notfallmanager der Bahn an der Strecke. Einige Bauern, die an der Strecke ihre Höfe haben, unterstützten die Löscharbeiten, indem sie Löschwasser in großen Güllefässern zur Einsatzstelle fuhren.

Nach rund drei Stunden konnten die ersten Einsatzkräfte abziehen, so der Kreisfeuerwehrverband auf Facebook. Anschließend bedankte sich das Landratsamt Wunsiedel auf Facebook für den Einsatz der Helfer. Die Ursache für das Feuer soll demnach ein technischer Defekt an einem Güterzug gewesen sein.