Über 36 Grad: Nürnberg hat einen neuen Juni-Hitze-Rekord!

Auch der neue Bayern-Spitzenwert kommt aus der Region - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - 36,2 Grad am Nürnberger Flughafen, 38,1 Grad in Möhrendorf-Kleinseebach: Am Mittwoch, dem bislang wärmsten Tag des Jahres, sind die Juni-Hitzerekorde gefallen. Mancherorts wurden sogar Temperaturen von fast 39 Grad erreicht. In unserem Liveblog können Sie alles Wissenswerte rund um die Mega-Hitze in Deutschland nachlesen.

+++ Hoch "Ulla" sorgt weiter für extrem heiße Luft aus Nordafrika.

+++ Die Juni-Höchstmarke in Nürnberg wurde mit 36,2 Grad übertroffen, zuvor lag der Spitzenwert bei 35,1 Grad.

+++ Und auch ein Juni-Spitzenwert für ganz Bayern kommt aus der Region.

dpa