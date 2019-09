Über Auto katapultiert: Biker in Oberfranken schwer verletzt

KÜPS - Am Freitagabend hat ein Autofahrer in Oberfranken einen Motorradfahrer übersehen - der Biker wurde mehrere Meter durch die Luft geschleudert und schwer verletzt. Der Zusammenstoß war so stark, dass beide Fahrzeuge vollkommen zerstört wurden.

Laut Polizei ist eine simpler Vorfahrtsfehler der Grund für den schweren Zusammenstoß: Der 74-jährige Autofahrer wollte mit seinem Wagen von Schmölz kommend nach links in Richtung Kronach abbiegen. Dabei übersah er den Motorradfahrer, der auf der Vorfahrtsstraße in Richtung Coburg unterwegs war. Dieser hatte keine Chance: Er krachte mit seiner Maschine in die linke Fahrzeugseite des Autos, wurde über den Wagen katapultiert und prallte mehrere Meter weiter auf den Boden.

Der 48-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen, er wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Der Autofahrer wurde nur leicht verletzt, an den beiden Fahrzeugen entstand allerdings Totalschaden. Die Straße war zwischen 19.30 und 22 Uhr vollständig gesperrt.

