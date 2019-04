Uffenheimer Hotel: Im Keller brach Feuer aus

Starke Rußentwicklung sorgt für 20.000 Euro Sachschaden - vor 1 Stunde

UFFENHEIM - Am Montag kurz vor Mitternacht kam es in einem Hotel in Uffenheim zu einem Kellerbrand mit starker Rußentwicklung.

Nach bisherigen Ermittlungen entwickelte sich ein Schwelbrand in einem Kellerraum des Hotels. Aufgrund der starken Rauchentwicklung musste das Gebäude vorübergehend evakuiert werden. Der Keller wurde stark verrußt, so dass rund 20.000 Euro Sachschaden entstand. Die Feuerwehr Uffenheim hatte die Lage schnell im Griff und konnte so weiteren Schaden verhindern. Die Hotelgäste konnten in einem anderen Gebäudeteil untergebracht werden. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache sind noch nicht abgeschlossen.

reg