Unbekannte versuchen, Rettungswagen aufzubrechen

Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von einigen hundert Euro - vor 15 Minuten

NÜRNBERG - Die Retter waren gerade bei einem Einsatz in Galgenhof - währenddessen versuchten Unbekannte, den Rettungswagen aufzubrechen. Die Polizei sucht Zeugen.

Im Zeitraum zwischen 7.45 Uhr und 8.10 Uhr war die Besatzung eines Rettungswagens bei einem Einsatz an der Wölckernstraße in Galgenhof. Den Rettungswagen parkten sie, ordnungsgemäß versperrt, vor dem Anwesen Nr. 45.

Als die beiden Rettungsassistenten nach Einsatzende zu ihrem Fahrzeug zurückkehrten, stellten sie fest, dass Unbekannte versucht hatten, in das Fahrzeug einzubrechen. Die Täter hatten versucht, die Schiebetür gewaltsam zu öffnen, was ihnen jedoch nicht gelang. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von einigen hundert Euro.

Das Fachkommissariat für Kfz-Delikte der Kriminalpolizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können. Sie werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

jule