Unbekannter beschießt Kater in Unterfranken mit Pfeil

Polizei sucht Zeugen - Tier kam verletzt nach Hause - vor 1 Stunde

RÖTHLEIN - Grauenvolle Szenen spielten sich am Wochenende in Unterfranken ab: Ein Unbekannter hat in Röthlein (Landkreis Schweinfurt) einen Kater mit einem Pfeil beschossen. Als das Tier nach Hause kam, steckte das Geschoss noch in seinem Ohr. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Wie die Polizei Schweinfurt berichtet, wurde im Laufe des Wochenendes ein Kater in Röthlein durch einen Pfeil verletzt. Als der Stubentiger am Sonntagnachmittag nach seinem Spaziergang nach Hause zurückkehrte, steckte der Pfeil noch im Ohr. Der zugehörige Tierquäler ist noch nicht bekannt. Nun bittet die Polizei Schweinfurt um Hinweise.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721/202-0 zu melden.

