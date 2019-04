Unbekannter löste Muttern am Rad: Auto kommt ins Schlingern

In Selb kam es wohl zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr - vor 1 Stunde

SELB - Zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr kam es wohl am Sonntag in Selb. Wahrscheinlich lockerte ein Unbekannter die Radmuttern eines Autoreifens, während eine 49-Jährige ihren VW parkte.

Am Sonntag parkte eine 49-Jährige aus Selb gegen 16.30 Uhr ihr Auto, einen VW Caddy, in der Burgstraße.

Als sie danach wieder einstieg und mit ihrem Fahrzeug stadtauswärts die Weißenbacher Straße befuhr, fing ihr Auto an zu schlackern. Die Selberin bremste ab, wobei sich der linke Vorderreifen plötzlich löste. Das Fahrzeug setzte dabei linksseitig auf.

An dem Caddy entstand dadurch ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Die Polizei geht davon aus, dass ein Unbekannter die Radmuttern an dem Pkw lockerte, weshalb sich der Reifen löste.

Die Polizei Marktredwitz hat in dieser Sache die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zur Klärung dieses Falls geben kann, der möge sich bitte bei der Polizeiinspektion Marktredwitz unter der Telefonnummer 09231/9676-0 melden.

