Unbeständiger Wochenstart: Schauer und Gewitter in Franken

Niederschläge sollen intensiv, aber kurz ausfallen - schwüle Luftmassen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der Sonntag macht seinem Namen alle Ehre. Die warmen Strahlen sorgen am Nachmittag für Temperaturen bis zu 26 Grad. Zum Start in die neue Woche erwartet uns schwüles Wetter mit Schauern und Gewittern.

+++ Der Sonntag machte am Morgen seinem Namen alle Ehre: Mit Sonnenschein starteten die Franken in den Tag. Die Höchsttemperaturen liegen heute bei rund 26 Grad. Allerdings ziehen am Nachmittag immer wieder Wolken auf.

+++ In der kommenden Woche fließen laut Wetterochs feuchtwarme Luftmassen aus dem Azorenraum zu uns. Es bleibt bewölkt mit einzelnen Schauern und Gewittern.

+++ Vor allem am Montag ist das Regenrisiko in der Region hoch. Der Dienstag zeigt sich dann mit einem Mix aus Sonne und Wolken.