Unfall auf Baustelle: 19-Jähriger bricht sich Bein

Der Bauarbeiter wurde durch herabstürzende Metallteile verletzt - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Am Montag ist ein 19-jähriger Arbeiter auf einer Baustelle im Erlanger Westen verletzt worden, weil sein Kollege seine Arbeitsstelle nicht abgesichert hatte.

Glück im Unglück hatte am Montag ein 19-jähriger Bauarbeiter im Westen Erlangens. Sein 47-jähriger Kollege bediente einen Teleskoplader, um etwa 140 Kilogramm schwere Metallteile auf ein Dach zu heben. Zu diesem Zweck befestigte er Seilschlingen, die an einer Palette angebracht waren, an den Gabeln des Teleskopladers. Dabei rutschte eine Seilschlinge von der Gabel des Hubwagens und die Ladung fiel aus etwa fünf Metern Höhe herunter.

Operation noch am gleichen Tag

Genau in diesem Augenblick ging der 19-Jährige am Fahrzeug vorbei und wurde von den herabfallenden Metallteilen an der linken Körperseite getroffen, wobei er sich einen Oberschenkel brach. Er wurde vom Rettungsdienst in die Notaufnahme der Universitätsklinik gebracht und noch am gleichen Tag operiert.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei war die Arbeitsstelle nicht abgesperrt gewesen. Gegen den 47-jährigen Fahrer des Hubwagens wird jetzt wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

smax