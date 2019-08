Unfall im Gegenverkehr: 23-Jähriger stirbt in Unterfranken

Außerdem gab es sieben Verletzte - Polizei sucht nach Zeugen - vor 1 Stunde

SCHWARZACH AM MAIN - Am Freitagabend ist bei Schwarzach am Main ein Autofahrer in den Gegenverkehr geraten. Für den 23-Jährigen kam jede Hilfe zu spät, er erlag seinen Verletzungen. Die Kitzinger Polizei ermittelt.

Gegen 18.25 Uhr war der Fahrer von Atzhausen in Richtung Düllstadt unterwegs, als ihm ein mit sieben Personen besetzter Kleinbus entgegenkam. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen kam der 23-jährige Autofahrer zunächst in einer leichten Linkskurve nach rechts ab und geriet schließlich in den Gegenverkehr. Dort kollidierte sein Fahrzeug mit dem Kleinbus. Der 23-Jährige erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb. Auch die sieben Insassen des Kleinbusses wurden verletzt, vier davon schwer. Einer der Verletzten wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die beiden Fahrzeuge wurden sichergestellt, ein Sachverständiger wurde hinzugezogen.

Im Zusammenhang dieser Ermittlungen wird dringend der Fahrer eines dunklen Kombis gesucht. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 09321/141-130 bei der Polizeiinspektion Kitzingen zu melden.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

vek