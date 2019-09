Unfall in Unterfranken: Drei Personen schwer verletzt

Zwei Fahrzeuge beteilitgt - Drei Insassen wurden mit ins Krankenhaus geflogen - vor 1 Stunde

BURGLAUER - Mit Helikoptern wurden die Opfer eines Unfalls auf einer Bundesstraße bei Burglauer ins Krankenhaus geflogen. Die Aufräumarbeiten dauern derzeit noch an, die Straße ist komplett gesperrt.

Auf der B287 in der Nähe von Burglauer im Landkreis Rhön-Grabfeld ist es am Freitagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei bestätigt, waren zwei Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt. Deren drei Insassen wurden schwer verletzt und mit Rettungshubschraubern in ein Krankenhaus gebracht.

Über den Unfallhergang ist noch nichts Genaueres bekannt, die Polizei ist noch mit der Aufnahme des Unfalls beschäftigt. Die Staatsanwaltschaft will einen Sachverständigen hinzuziehen. Da die Aufräumarbeiten andauern, ist die Bundesstraße für mehrere Stunden gesperrt.

Weitere Informationen folgen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

afr