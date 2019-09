Unfall mit Schulbus nahe Kemnath - Ein Kind verletzt

Ein Rettungshubschrauber und mehrere Einsatzkräfte sind vor Ort - vor 31 Minuten

KEMNATH - Am Dienstag hat es in Kemnath (Landkreis Tirschenreuth) einen Unfall mit einem Schulbus gegeben. Nach ersten Informationen der Polizei waren nur noch wenige Kinder in dem Fahrzeug.

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Schulbus kam es am Dienstag bei Kemnath (Lkr. Tirschenreuth). © NEWS5 / Wellenhöfer



Am Dienstagabend kam es bei Kemnath zu einem Verkehrsunfall mit einem Schulbus. Laut Polizei Oberpfalz waren wohl nur wenige Personen in dem Bus, nach ersten Angaben wurde ein Kind leicht verletzt. Ein Rettungsdienst sowie ein Hubschrauber waren am Unfallort.

Weitere Informationen folgen.

vek