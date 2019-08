Unfall nahe Bayreuth: Biker lebensgefährlich verletzt

NEUNKIRCHEN A. MAIN - Bei einem schweren Unfall nahe Bayreuth wurde ein Motorradfahrer am Samstagvormittag lebensgefährlich verletzt. Eine 39-jährige Autofahrerin hatte dem Biker beim Abbiegen die Vorfahrt genommen. Die Ärzte mussten den Mann im Klinikum notoperieren.

Nach Angaben der Polizei fuhr die 39-jährige Autofahrerin gegen 11.30 Uhr auf der Bundesstraße 22 von Bayreuth in Richtung Seybothenreuth. An der zweiten Abzweigung nach Neunkirchen am Main bog sie nach links ab, missachtete dabei aber die Vorfahrt eines entgegenkommenden Motorradfahrers. Die 39-Jährige erfasste den Biker mit ihrem Wagen an der Beifahrerseite.

Der 40-Jährige aus dem Landkreis Kronach stürzte mit seiner Ducati und zog sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zu. Die Ärzte mussten ihn im Klinikum Bayreuth sofort notoperieren. Die Autofahrerin und ihre neunjährige Tochter, die auf dem Beifahrersitz saß, wurden leicht verletzt.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro. Die B22 war bis 15.20 Uhr komplett gesperrt. Ein Sachverständiger untersuchte die beiden Fahrzeuge.

