Unfall nahe Bayreuth: Motorradfahrer schwer verletzt

Der Mann kollidierte frontal mit einem Auto - vor 1 Stunde

NEUNKIRCHEN A. MAIN - Am Samstag kam es auf der B22 auf der Höhe Neunkirchen am Brand zu einem Frontalzusammenstoß. Ein Mann trug schwere Verletzungen davon. Die Unfallaufnahme dauert noch an.

Am Samstagmittag fuhr ein Motorradfahrer auf der B22 nahe Bayreuth, als er auf der Höhe Neunkirchen am Main frontal mit einem Auto zusammenstieß. Die genauen Details zum Unfallhergang sind noch unbekannt. Laut Polizei Bayreuth trug der Mann mindestens schwere Verletzungen davon. Die Beamten sind noch an der Unfallstelle. Es kann zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Bilderstrecke zum Thema Frontalzusammenstoß bei Bayreuth: Motorradfahrer kollidiert mit Auto Am Samstag ereignete sich auf der B22 nahe Bayreuth ein schwerer Unfall. Auf der Höhe Neunkirchen am Main stieß ein Motorradfahrer frontal mit einem Auto zusammen. Der Mann trug mindestens schwere Verletzungen davon. Genaue Details zum Unfallhergang sind noch nicht bekannt.



Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

vek