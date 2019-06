Unfall: Sechs leicht verletzte Personen bei Klebheim

Es kam zu einem Sachschaden von rund 30.000 Euro - vor 1 Stunde

KLEBHEIM - An diesem Samstag kam es bei Klebheim an der Kreuzung zu Neuhaus zu einem Unfall mit sechs Leichtverletzten. Beide Autos rutschten durch den Aufprall in den Graben.

Foto vom Unfallort. © Paul Neudörfer



Bei dem Unfall auf der Staatsstraße bei der Kreuzung zwischen Buch und Klebheim an der Abzweigung nach Neuhaus wurden sechs Personen verletzt. In einem der beteiligten Autos befanden sich zwei Menschen, in dem anderen eine vierköpfige Familie. Es kam dabei zu einem Sachschaden von 30.000 Euro. Die Feuerwehr aus Adelsdorf und Neuhaus waren im Einsatz. Beide Fahrzeuge schlitterten durch den Aufprall in den Graben. Die beteiligten Personen wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

