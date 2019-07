Unterfranken: 150 Feuerwehrleute bekämpfen Großbrand in Lagerhalle

KNETZGAU - Am Montagnachmittag stand die Lagerhalle eines Entsorgungsbetriebs im Landkreis Haßberge in Flammen. 150 Feuerwehrkräfte aus der Region versuchten stundenlang, den Brand unter Kontrolle zu bringen, vier Mitarbeiter der Firma erlitten eine Rauchgasvergiftung.

Großeinsatz für die Feuerwehren rund um Knetzgau: Am Montagnachmittag stand eine Lagerhalle komplett in Flammen. © NEWS5 / Merzbach



Am Montagnachmittag ist in der Firmenhalle eines Entsorgungsfachbetriebes in Knetzgau im Landkreis Haßberge ein Feuer ausgebrochen. Der Brand konnte nach intensiven Löscharbeiten unter Kontrolle gebracht werden, allerdings zog sich die endgültige Löschung mehrere Stunden lang hin. Die Ursache des Brands steht noch nicht fest.

Kurz nach 14.30 Uhr ist die Mitteilung über den Brand bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken eingegangen. Als die Haßfurter Polizei am Einsatzort in der Klingenstraße eintraf, brannte es in einer größeren Firmenhalle bereits lichterloh. Offenbar war im Bereich eines Förderbandes Papier in Brand geraten, der sich in der Folge rasch in dem Gebäude ausbreitete.

Durch die enorme Rauchentwicklung war insbesondere auch der Verkehr auf der A70 betroffen. Im Bereich der Anschlussstelle Knetzgau kam es teils zu erheblichen Sichtbehinderungen. Eine Gefahr für Anwohner in und um Knetzgau bestand allerdings nicht.

Auf der A70 kam es wegen der enormen Rauchentwicklung zu Sichtbehinderungen. © NEWS5 / Merzbach



Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen erlitten vier Firmenmitarbeiter eine Rauchgasvergiftung. Einer kam vorsorglich in ein Krankenhaus, die übrigen Verletzten werden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Unter anderem war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Die Brandbekämpfung erfolgte durch rund 150 Feuerwehrleute aus der Region. Die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache und der exakten Schadenshöhe werden von der Kriminalpolizei Schweinfurt geführt. Nach aktuellen Schätzungen dürfte sich der Sachschaden laut Polizei auf mehrere hunderttausend Euro belaufen.

