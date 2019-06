Unterfranken: 28-jähriger Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß

OBERELSBACH - Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Motorradfahrer in Unterfranken am Pfingstmontag ums Leben gekommen. Der 28-Jährige ist in Oberelsbach (Landkreis Rhön-Grabfeld) in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten und dort frontal in einen Wagen eines 68-Jährigen gekracht, teilte die Polizei mit. Er starb noch an der Unfallstelle.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 28-Jährige in einer Kolonne von insgesamt drei Motorradfahrern die Kreisstraße von Sondernau nach Unterelsbach. Im Bereich einer Kurve geriet der junge Mann aus dem Landkreis Bad Kissingen aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß frontal mit dem VW eines 68-Jährigen zusammen. Der 28-Jährige erlitt bei der Kollision lebensgefährliche Verletzungen und verstarb trotz der Reanimationsmaßnahmen eines Notarztes noch an der Unfallstelle. Der 68-jährige Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht.

Die Polizeiinspektion Bad Neustadt versucht nun, den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt werden die Beamten hierbei durch einen Sachverständigen unterstützt.

