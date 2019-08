Unterfranken: Auto kracht gegen Baum - Mann schwer verletzt

46-Jähriger wurde in Schweinfurther Krankenhaus eingeliefert - vor 11 Minuten

RIEDBACH - Schwerer Unfall bei Riedbach im Landkreis Haßberge: Ein 46-Jähriger ist am späten Dienstagabend auf der Bundesstraße 303 zwischen Kreuzthal und Humprechtshausen von der Fahrbahn abgekommen und dabei gegen einen Baum geprallt.

Gegen 21.25 Uhr kam es am Dienstagabend auf der Bundesstraße 303 bei Riedbach (Landkreis Haßberge) zwischen Kreuzthal und Humprechtshausen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 46-Jähriger war mit seinem Nissan Primera in Richtung Schweinfurth unterwegs, als er aus noch ungeklärten Umständen nach links von der Fahrbahn abkam. Der Wagen durchquerte einen Grünstreifen und prallte seitlich mit voller Wucht gegen einen Baum.

Der Aufprall war so stark, dass sich der etwa 40 Zentimeter dicke Baumstamm von der Beifahrerseite bis zum Fahrersitz in den Wagen drückt. Die eintreffenden Rettungskräfte konnten den schwerverletzten, aber ansprechbaren Mann bereits nach wenigen Minuten aus seinem Wagen befreien, der Rettungsdienst brachte das Unfallopfer ins Schweinfurther Krankenhaus. Am Wagen entstand ein Totalschaden von 5000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

smax