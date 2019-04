Unterfranken: Feuerwehr rettet Enten-Küken aus misslicher Lage

MÜNSTERSCHWARZACH - Am Ostermontag wurde ein Möch des Klosters in Münsterschwarach auf ein Piepsen aufmerksam: Grund hierfür war eine Enten-Mutter, die mit ihren Küken in den Überlauf eines Wasserkraftwerkes geraten war.

Die Enten wurden von der Kloster-Feuerwehr in die Freiheit entlassen. Foto: Abtei Münsterschwarzach



Die Küken konnten mit einem Eimer aus dem Wasser gefischt werden. Foto: Abtei Münsterschwarzach



Die Tiere, die in das Unterwasser einer Turbine im unterfränkischen Münsterschwarzach geraten waren, konnten nur noch mit Hilfe eines Eimers befreit werden. Ein Feuerwehrmann des Klosters stieg dazu in das Wasser hinab, berichtet die offizielle Webseite der Abtei.

Die fünf Küken konnten in einem Eimer gesetzt werden. Deutlich schwieriger war die Entenmutter ins Freie zu befördern. Durch ein geöffnetes Abdeckgitter flog sie schließlich laut schnatternd davon. Am Klosterweiher wurden die Küken schließlich wieder ins Wasser gesetzt, so dass Mutter und Kinder sich wieder finden konnten.

