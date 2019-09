Unterfranken: Mann entblößt Geschlechtsteil vor 20-Jähriger

Unbekannter Exhibitionist hatte Kapuze im Gesicht - vor 59 Minuten

SCHWEINFURT - Vor einer Fußgängerin blank gezogen hat ein Mann in Schweinfurt. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Am Freitagmorgen hat sich in Schweinfurt ein Exhibitionist gegenüber einer 20-Jährigen entblößt. Die junge Frau war zwischen 6 und 6.30 Uhr zu Fuß in der Stresemannstraße unterwegs, als ihr der Mann mit entblößtem Geschlechtsteil gegenübertrat und sie dabei auf "obszöne Weise", wie die Polizei schreibt, ansprach. Die Fußgängerin setzte ihren Weg fort und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Der Täter ist bislang unbekannt. Er trug laut der Frau eine dunkle Hose, eine dunkle Jacke und einen grauen Pullover, dessen Kapuze das Gesicht des Mannes verdeckte. Das Opfer beschreibt ihn als ungefähr 1,75 Meter groß, etwa 20 Jahre alt. Er hat eine schlanke bis kräftige Figur. Die Polizei bittet Zeugen, die ebenfalls auf den Mann aufmerksam geworden sind, oder Hinweise zu seiner Identität geben können, sich unter der Telefonnummer 09721/202 1731 zu melden.

afr