Unterfranken: Pferd stürzt mit Hinterbeinen durch Brücke

Die Brücke ist nun bis auf Weiteres gesperrt - vor 1 Stunde

OBERSTREU - Am Samstag ist eine 14-Jährige mit ihrem Pferd im Landkreis Rhön-Grabfeld auf eine Brücke geritten. Das Tier stürzte mit den Hinterbeinen ein und musste mit einer Drehleiter gerettet werden.

Am Samstagnachmittag ritt ein 64-Jähriger mit seiner Enkelin in Oberstreu aus. Gegen 16.30 Uhr überquerte der Rentner mit seinem Pferd die Streubrücke, die 14-Jährige ritt hinterher. Unter der Last des zweiten Pferdes brach das Holz und das Tier blieb mit beiden Hinterbeinen stecken. Es konnte sich nicht mehr aus eigener Kraft befreien. Ein hinzugerufener Veterinär betäubte den Haflinger, dass dieser von der Freiwilligen Feuerwehr Mellrichstadt mit einer Drehleiter geborgen werden konnte. Dank des umsichtigen Eingreifens der Retter kam das Pferd ohne größere Verletzungen davon. Wenig später konnte das Tier wieder selbständig aufstehen. Die Streubrücke wurde nun abgesperrt.

Nachdem ein Pferd durch Holzbolen der #Streubrücke bei #Oberstreu gebrochen war und stecken blieb, musste das Tier mittels Drehleiter gerettet werden. Pferd und Reiterin sind wohlauf.https://t.co/NPpIRGEDUp pic.twitter.com/hOQQxYnCBG — Polizei Unterfranken (@PolizeiUFR) 19. Mai 2019

