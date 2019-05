Die Außenanlagen in der Kita St. Michael in Höchstadt sind mit einem großen Gartenfest eingeweiht worden.

Sie filmen, sie fotografieren und sie blockieren den Verkehr: Nach einem tödlichen Unfall, der sich am Dienstagvormittag auf der A6 zwischen Roth und dem Kreuz Nürnberg-Süd ereignete, sorgten Gaffer für Empörung bei der Polizei. Die Beamten stoppten einige von ihnen direkt vor Ort.

In Fürth ist am Dienstagmittag auf der Stadelner Hauptstraße ein Autofahrer frontal gegen einen Baum gefahren. Die Ursache ist noch unklar. Der Mann musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Straße musste abgesperrt werden.