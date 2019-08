Unwetter liegen in der Luft: Gewittergefahr bleibt hoch

Schwüle Luftmassen bestimmen noch bis Mittwoch das Wetter - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Nach einem schwülen Montag mit zahlreichen Gewittern bleibt die Gefahr für Donner, Blitze und Starkregen auch am Dienstag hoch. Warme und feuchte Luftmassen bestimmen bis Mitte der Woche das Wetter - und bringen immer wieder Unwetter mit sich.

+++ Am Montag hat es am Nachmittag über der Region mehrmals gekracht. In der Nacht zum Dienstag klingen die Gewitter zunächst ab, es bleibt schwül und warm bei Temperaturen um die 18 Grad.

+++ Am Dienstag kann es erneut ungemütlich werden, ab Mittag steigt die Gefahr von Wärmegewittern. Dort, wo es trocken bleibt, dominiert die Sonne das Wetter. Bei Werten von maximal 28 Grad bleiben die Temperaturen auch in einem erträglichen Bereich.

+++ Der Mittwoch wird dann einen Ticken wärmer: Vielerorts dürfte die 30-Grad-Marke fallen, es bleibt trocken und sonnig. Am Donnerstag kippt das Wetter dann, von Westen her bringt eine Kaltfront einzelne Regenfällen und Gewitter.