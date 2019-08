Vater fährt über Rot - Fünfjähriger Sohn ruft prompt die Polizei

Der Bub verlangte, dass man seinen Papa einsperren solle - vor 24 Minuten

WÜRZBURG - Das war ein ungewöhnlicher Notruf: Als sich am Telefon eine aufgebrachte Kinderstimme meldete, wurde der Beamte der Polizei Unterfranken hellhörig. Er ging der Sache auf den Grund und fand heraus: Der Bub war mit dem Verkehrsverhalten seines Papas so gar nicht einverstanden und verlangte sogar, diesen einzusperren.

Der vermeintliche Notruf ging am Freitagnachmittag beim Polizeipräsidium Unterfranken ein. Nachdem für einen kurzen Augenblick noch eine Kinderstimme am Telefon zu hören war, wurde die Verbindung gleich wieder unterbrochen. Der Beamte am anderen Ende der Leitung zögerte nicht lange und rief umgehend zurück. Am Telefon meldete sich daraufhin der Vater des kleinen Anrufers und entschuldigte sich zunächst für das Verhalten seines Sohnes. Danach übergab er den Hörer an den Notrufer selbst: Seinen fünfjährigen Sohn.

Dieser berichtete der Polizei vorwurfsvoll, dass sein Vater "zwei Mal über eine rote Ampel gefahren sei und die Polizei ihn deshalb einsperren solle". Nach gutem Zureden durch den Beamten ließ sich der Fünfjährige davon überzeugen, keine Streife anzufordern. Die Polizei Unterfranken nahm den Vorfall mit Humor, weist aber nichtsdestotrotz darauf hin, dass die 110 grundsätzlich nur in echten Ernstfällen angerufen werden darf.

mch