Vermisster 30-Jähriger wieder aufgetaucht

Mann hatte Betreuungseinrichtung verlassen - Polizei hatte um Hinweise gebeten - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Am Freitagmorgen war ein 30-Jähriger aus seiner Betreuungseinrichtung in Nürnberg-Mögeldorf spurlos verschwunden. Da sich der Mann "in hilfloser Lage" befunden haben könnte, bat die Polizei auch die Bevölkerung um Hinweise. Am Abend folgte dann die Entwarnung.

Der 30-Jährige hatte gegen 7.15 Uhr eine betreute Wohneinrichtung verlassen und war zu Fuß in unbekannte Richtung gegangen. Am Abend jedoch folgte dann die Entwarnung: Der 30-Jährige konnte gefunden werden und befindet sich nun wieder in seiner Einrichtung.

Der Artikel wurde um 23.23 Uhr aktualisiert.

