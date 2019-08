Vermisster Rentner aus Unterfranken tot aufgefunden

Mann war seit Donnerstag nicht mehr gesehen worden - vor 55 Minuten

OBERELSBACH - Ein seit Donnerstag vermisster Rentner ist am Montag tot aufgefunden worden. Die Polizei hatte mit Unterstützung zahlreicher Feuerwehren in einer groß angelegten Aktion tagelang nach dem Mann gesucht. Auch die Öffentlichkeit war um Hinweise gebeten worden.

Im Rahmen der Suche, bei der auch ein Polizeihubschrauber und Diensthunde im Einsatz waren, fanden die Einsatzkräfte am Montag schließlich den leblosen Körper des 72-Jährigen. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen, wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt. Hinweise auf eine Straftat liegen nicht vor. Der Mann aus Unterelsbach war am Donnerstagnachmittag als vermisst gemeldet worden.

jru