Verregneter Wochenstart: Niederschläge über Franken halten an

Temperaturen steigen maximal auf 22 Grad - vor 20 Minuten

NÜRNBERG - Die heftigen Regenfälle vom Wochenende sind zwar vorerst ausgestanden, dennoch wird es auch diese Woche nicht richtig trocken. Immer wieder kann es zu leichten Regenfällen kommen. Den Schirm also am besten gar nicht erst zu Hause lassen!

+++ Die neue Woche startet ungemütlich: Die Temperaturen erreichen am Montag rund 22 Grad. Dabei wird es regnerisch, die Sonne wird fast nicht zu sehen sein. Hin und wieder reißen die Wolken aber ein klein wenig auf, damit wir zumindest ein kleines bisschen Augustsonne tanken können.

+++ Am Dienstag soll es da schon etwas freundlicher werden: Das Thermometer klettert erneut knapp über die 20-Grad-Marke. Allerdings bleibt es meist bewölkt. Hin und wieder kann es Schauer geben.

+++ Der Mittwoch steigert sich den Prognosen zufolge erneut: Bei rund 22 Grad soll es trocken bleiben. In der Nacht kühlt es auf rund 12 Grad ab. Für das Summer Breeze Open Air in Dinkelsbühl bedeutet das immerhin einen trockenen Start in das Festival. Beim Taubertal Festival und beim Brückenfestival hatte jeweils das Gelände aufgrund eines Unwetters geräumt werden müssen.

