Versuchter Mord? 30-Jähriger sticht in Würzburg mit "spitzem Gegenstand" zu

WÜRZBURG - Am Dienstagabend hat ein 30-Jähriger am Bahnhofsvorplatz unvermittelt auf einen 25-Jährigen eingestochen und diesen leicht am Hals verletzt. Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt jetzt zusammen mit der Staatsanwaltschaft die Hintergründe des Angriffs. Der Täter wurde mittlerweile in ein Bezirkskrankenhaus eingeliefert.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist ein 30-Jähriger am Dienstagabend, gegen etwa 19 Uhr, an der Straßenbahnhaltestelle am Bahnhofsvorplatz auf einen 25-Jährigen zugegangen und hat diesen unvermittelt mit einem spitzen Gegenstand am Hals verletzt. Das Opfer wurde dabei nur leicht verletzt und konnte seine Verletzungen im Bahnhofsgebäude selbst versorgen.

Opfer musste im Krankenhaus behandelt werden

Der Täter konnte von mehreren Polizeistreifen wiederstandslos festgenommen werden, sein Opfer musste in einem nahegelegenem Krankenhaus behandelt werden. Ob sich die beiden Männer kennen, ist laut Polizeiangaben derzeit noch unklar.

Der 30-Jährige hatte sich nach Zeugenaussagen psychisch auffällig verhalten. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde er am Mittwochnachmittag dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Würzburg vorgeführt. Dieser ordnete aufgrund des dringenden Tatverdachts des versuchten Mordes eine einstweilige Unterbringung gegen den Mann an. Er wurde im Anschluss in ein Bezirkskrankenhaus eingeliefert.

Die Polizei hofft bei ihren Ermittlungen jetzt auf Mithilfe. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Würzburg unter 0931/457-1732 zu melden. Insbesondere wird nach einem männlichen Zeugen gesucht, dem der Tatverdächtige unmittelbar vor der Tat begegnet ist und der die konkrete Situation bemerkt haben muss.

