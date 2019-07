Versuchter Totschlag: Mann drosselt fränkisches Kind mit Hundleine

Polizei nimmt Ermittlungen auf - Täter war offenbar alkoholisiert - vor 14 Minuten

BAMBERG - Sie spielten nur in einem Park, dann stürmte ein Mann auf sie zu: Ein 39-Jähriger attackierte am Freitagabend zwei Kinder in der Bamberger Kantstraße. Einen Achtjährigen drosselte der alkoholisierte Täter mit einer Hundeleine massiv. Jetzt ermittelt die Polizei wegen versuchten Totschlags.

Der Vorfall wirft Fragen auf - besonders die Frage nach dem Warum. Ein 39-Jähriger ging im Bamberger Osten am Freitagabend gegen 20.30 Uhr auf zwei spielende Kinder los. Ein Achtjähriger und sein ein Jahr jüngerer Freund tolten durch die Grünanlage in der Kantstraße. Der Mann attackierte den Älteren mit einer Hundeleine, drosselte ihn massiv am Hals, wie es in einer Pressemitteilung des Präsidiums Oberfranken heißt. Ein zufällig vorbeilaufender Passant erkannte die Notlage, griff ein und löste die festgezogene Leine.

Eine Streife der Bamberger Polizei konnte den stark alkoholisierten Mann noch am Tatort festnehmen. Der Rettungsdienste brachte den Jungen zur Untersuchung in ein Krankenhaus, aus dem der Achtjährige zwischenzeitlich entlassen wurde.

Jetzt laufen Ermittlungen wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung. Gegen den Verdächtigen erging bereits am Samstag ein Haftbefehl, seitdem sitzt der 39-Jährige in Untersuchungshaft.

Zeugen, die den Übergriff in der Kantstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kripo Bamberg unter der Telefonnummer 0951/9129-491 in Verbindung zu setzen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

tl