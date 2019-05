Verwahrlost, blind, voller Flöhe: Hund "Schrödinger" gerettet

Ohren des kleinen Hundes waren völlig verdreckt und zugeschwollen - vor 26 Minuten

ASCHAFFENBURG - Über und über war der kleine Hund übersät mit Flöhen, die Krallen waren so lang, dass sie brachen, das Fell verfilzt, die Ohren zugeschwollen: Der Zustand des völlig verwahrlosten Fundhundes Schrödinger schockierte nicht nur die Helfer aus dem Tierheim Aschaffenburg, sondern auch die Facebook-Community. Doch nun ist der Kleine auf einem guten Weg.

"Wir sind schockiert, entsetzt und traurig" - so beginnt der Text, den der Tierschutzverein Aschaffenburg Mitte April auf Facebook postete. Der Grund für das Entsetzten der Tierretter ist ein kleiner Fundhund namens Schrödinger. Der Vierbeiner wurde vermutlich ausgesetzt, seine Finder brachten den Hund ins Tierheim. "Sprachlos" waren die Tierretter, als sie den kleinen Schrödinger das erste Mal zu Gesicht bekamen: Das Fell des Hundes war verfilzt, die Ohren völlig verdreckt und zugeschwollen und die Krallen des Hundes waren viel zu lang und teils abgebrochen. Zudem hatte der kleine Schrödinger einen Tumor im Brustbereich. "So viele Flöhe haben wir noch nie auf einem Haufen gesehen", schreibt das Tierheim und fügt Fotos des völlig verwahrlosten Hundes an.

Nicht nur die Tierheim-Mitarbeiter sind über das Schicksal des blinden Hundes fassungslos, auch die Facebook-User bringen viel Mitleid für Schrödinger auf. Über 3000 Mal wurde der Post geteilt, mehr als 500 Kommentare finden sich darunter."Oh mein Gott. Der arme Kerl", schreibt eine Nutzerin entsetzt. "Ich wünsche dir eine wunderschöne Zukunft, in der du geliebt und gepflegt wirst", schreibt eine andere Facebook-Nutzerin. "Ich hoffe das Schätzchen bekommt bald ein gutes Zuhause! Danke für die Retter und Helfer", lautet ein weiterer Kommentar.

Anhänglicher Fundhund

Die Helfer im Tierheim versorgten den Vierbeiner sofort, schnitten die Krallen und badeten Schrödinger gründlich. "Er ist ein total lieber Kerl, lässt alles über sich ergehen und ist sehr anhänglich", schreibt das Tierheim. Außerdem wurde auch ein Spendenkonto für den kleinen Hund eingerichtet - "aufgrund der vielen Nachfragen".

Schon wenige Tage später, am 22. April, meldete sich das Tierheim mit einem neuen Post: "Schrödinger geht es den Umständen entsprechend gut. Er wird medizinisch versorgt und mit viel Liebe umsorgt." Das beigefügte Bild zeigt den kleinen Hund, der inzwischen viel besser aussieht, als noch Tage zuvor. Nach einem neuen Haarschnitt wenige Tage später sieht der kleine Schrödinger wirklich zuckersüß aus. Die Retter kümmern sich weiter gut um den Hund, doch natürlich suchen sie für den Vierbeiner ein neues, gutes Zuhause. Und das hat sich der kleine Schrödinger nach dieser Leidensgeschichte wirklich mehr als verdient.

Spendenkonto laut Tierschutzverein Aschaffenburg: DE34 7955 0000 0000 0018 26 Betreff: Schrödinger

als