Viel Sonne, kaum Wolken: Vatertag lockt mit Wanderwetter

Bis zum Sonntag steigen die Temperaturen in hochsommerliche Bereiche - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Pünktlich zu Christi Himmelfahrt beschert uns der Wettergott strahlendes Mai-Wetter: Sonne, wenig Wolken, Temperaturen um die 20 Grad - perfekt, um zum Vatertag das eine oder andere Getränk im Freien zu genießen. Bis zum Ende der Woche steigt das Quecksilber jeden Tag ein bisschen höher und toppt am Sonntag sogar die 29-Grad-Marke!

+++ Am Donnerstag wird es trocken, sonnig und nur selten bewölkt. Obwohl der Tag noch recht kühl begann und in manchen Regionen sogar Bodenfrost auftrat, steigen die Temperaturen tagsüber auf bis zu 21 Grad. Perfekt also, um den Vatertag im Freien zu verbringen: Hier geht es zu unseren Vatertags-Tipps.

+++ Am Freitag klettert das Quecksilber noch ein Stückchen höher. Allerdings zieht der Himmel wieder etwas zu, immer wieder können auch Tropfen fallen. Trotzdem blinzelt immer wieder die Sonne durch und macht Vorfreude auf das Wochenende, das einigermaßen bilderbuchmäßig werden dürfte.

+++ Denn am Samstag und Sonntag gibt es kaum Wolken, und die Temperaturen zeigen sich fast schon dem Hochsommer würdig: Bis zu 27 Grad warm wird es am Samstag, am Sonntag könnte in Bayern sogar die 20-Grad-Marke geknackt werden. In den Nächten wird es mit um die 10 Grad auch nicht mehr ganz so frisch.

Quellen: nordbayern.de / wetterochs.de / wetter.de / wetter.com