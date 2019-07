Viel Sonne, wenig Hitze: Die Woche bleibt freundlich

Temperaturen steigen bis zum Samstag wieder an - vor 35 Minuten

NÜRNBERG - Die Sonne bleibt der Region treu, knallig heiß wird es in dieser Woche allerdings höchstens am Samstag. Ansonsten scheint die Sonne weiter ausgiebig, die Temperaturen bleiben aber deutlich unter 30 Grad.

+++ Der Donnerstag startete mit nur knapp über 10 Grad recht frisch für einen Julimorgen, im Tagesverlauf wärmt die Sonne die Luft aber auch. Bis zu 26 Grad erreicht das Thermometer, dabei bleibt es ungetrübt sonnig.

+++ Am Freitag und Samstag steigen die Temperaturen dann noch einmal. Bis zu 28 Grad am Freitag, teilweise über 30 Grad am Samstag: Das ist bestes Freibad- und Ausflugswetter. Allerdings könnte am Samstag die Wetterlage kippen. In den Alpen steigt die Gewitterneigung, und auch über Franken und der Oberpfalz ziehen Wolken auf, es wird windig.

+++ Dementsprechend kühlt es dann am Sonntag wieder deutlich ab. 18 bis maximal 25 Grad meldet der DWD, die Wolken nehmen zu. Mancherorts sind vereinzelte Regentropfen möglich.

