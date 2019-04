Viel Sonnenschein und bis zu 25 Grad am Ostersonntag

Zum Wochenstart erwarten uns Böen in der Region - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Über die gesamten Osterfeiertage hinweg strahlt die Sonne vom Himmel. Allerdings steigt mit der Trockenheit und dem aufkommenden Wind auch die Waldbrandgefahr.

+++ Am Sonntag setzt sich der sommerliche Trend der letzten Tage fort: Bei bis zu 25 Grad verwöhnt uns die Sonne. Dabei ist Vorsicht geboten. In einigen Regionen Bayerns gilt bereits die zweithöchste Stufe der Waldbrandgefahr.

+++ Zudem kommt am Montag und Dienstag Wind auf. Dann erwarten uns Böen von rund 42 Stundenkilometern. Dabei bleibt es aber freundlich bei bis zu 22 Grad und Sonnenschein.

+++ In den Nächten bleibt es ebenfalls klar und trocken. Die Temperaturen sinken auf zwischen 9 und 5 Grad.

Trockenheit und Wind: Wetter entfacht Brände in der Region

