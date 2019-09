Vier Millionen Euro Schaden nach Brand in Sägewerk

HÖFLES - Am Montagnachmittag ist ein Sägewerk in Höfles (Landkreis Kronach) komplett abgebrannt. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen wurde der Brand durch einen technischen Defekt ausgelöst. Außerdem gab die Polizei bekannt, dass sich der Schaden auf vier Millionen Euro summiert.

Am Montagnachmittag brach in einem Sägewerk in Höfles ein Feuer aus. © NEWS5 / Merzbach



Zunächst wurden Polizei und Feuerwehr am Montagnachmittag wegen starker Rauchentwicklung nach Höfles in Oberfranken gerufen. Das Feuer breitete sich in der Werkshalle und einem Holzlager allerdings so schnell aus, dass das Gebäude komplett niederbrannte und einstürzte. Ein technischer Defekt ist nach dem aktuellen Ermittlungsstand der Grund für den Brand. Hinweise auf vorsätzliches Handeln oder Fahrlässigkeit liegen nicht vor.

Auch am Abend war die Feuerwehr in Höfles noch mehrere Stunden mit den Löscharbeiten beschäftigt. Mehrere Glutnester mussten am Abend von den Einsatzkräften noch unter Kontrolle gebracht werden. Die Polizei warnte auf Twitter vor der starken Rauchentwicklung.

Personen kamen durch den Brand nicht zu Schaden. Die Löscharbeiten und die Begehung des Brandortes sind nun abgeschlossen, die Kriminalpolizei Coburg gab bekannt, dass ein Schaden von etwa vier Millionen Euro entstanden ist.

Achtung: Aufgrund eines #Brandes bei einem #Sägewerk in Höfles bei #Kronach werden die Anwohner gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. pic.twitter.com/cEOxJiaoAA — Polizei Oberfranken (@PolizeiOFR) September 16, 2019

Dieser Artikel wurde um 15:38 Uhr am 17.09.2019 mit neuen Informationen ergänzt.

