Vierter Brand in Folge: Scheune in Neunkirchen stand in Flammen

Die Kriminalpolizei ermittelt - Verletzt wurde niemand - vor 1 Stunde

NEUNKIRCHEN B. WEIDEN - In den letzten Wochen ist das Dorf Neunkirchen bei Weiden nicht zur Ruhe gekommen. Bereits vier Mal hat es in kürzester Zeit dort gebrannt. Die Polizei geht mittlerweile von vorsätzlicher Brandstiftung aus.

Am frühen Samstagmorgen wurde die Feuerwehr in dem Dorf Neunkirchen bei Weiden alarmiert. Eine Scheune war in der Nähe des Feuerwehrhauses in Brand geraten. Die Einsatzkräfte konnten sie zwar schnell löschen, allerdings brannte sie komplett aus. Die Höhe des Schadens konnte noch nicht beziffert werden. Ob es sich bei dem Vorfall um Brandstiftung handelt, ist noch unbekannt. Es ist bereits der vierte Brand innerhalb von kurzer Zeit in dem oberpfälzischen Ort.

Weitere drei Brände in Neunkirchen

In letzter Zeit hat es in Neunkirchen in der Oberpfalz bereits mehrere Brände gegeben. So bemerkte am Donnerstagmorgen, 29. August 2019, ein Spaziergänger in der Hofackerstraße ein brennendes Gartenhaus. Der Brand konnte rasch gelöscht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro.

Bereits im Juli brannte eine Feldscheune in der Pfarräckerstraße. In diesem Fall gingen die Ermittler sehr bald von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus. Der Schwelbrand an einer Rückwand eines Holzunterstandes vom 13. August in der St.-Michael-Straße deutet zwischenzeitlich ebenfalls darauf hin.

Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden führt die Ermittlungen in allen Fällen und ist dringend auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen:

Wer kann zu den Bränden sachdienliche Angaben machen? Die Ermittler sind unter der Rufnummer 0961/401-291 zu erreichen.

vek