Volle Autobahnen zum Ferien-Ende: Hier droht heftiger Stau

Auch auf mehreren Strecken durch Franken brauchen Autofahrer wohl Geduld - vor 30 Minuten

NÜRNBERG - Zum Ende der Osterferien in neun Bundesländern müssen sich Autofahrer am Wochenende vielerorts auf den Straßen in Geduld üben. Der ADAC warnt auch für Bayern und Franken vor vollen Autobahnen. Wo es besonders eng wird.

Stau, Stau, Stau: Dieses Bild wird sich am Wochenende auf Bayerns Autobahnen wohl häufiger zeigen. © dpa



Auf den Autobahnen kann es dem ADAC zufolge überwiegend am Freitag- und Sonntagnachmittag zu Stau und stockendem Verkehr kommen. Es werde aber deutlich weniger Behinderungen geben als am vergangenen Osterwochenende, sagte eine Sprecherin des Verkehrsclubs am Freitag in München. Viele Urlauber seien schon zur Wochenmitte zurückgefahren.

Und dennoch: Es wird Stau geben, sind sich die Experten sicher. In gleich neun Bundesländern enden die Osterferien, darunter auch Bayern und Baden-Württemberg. Gleichzeitig beginnen in den Niederlanden die einwöchigen Maiferien. Viele Baustellen auf den Autobahnen dürften für weitere Probleme sorgen, schätzt der ADAC. Zu Begin der Saison gebe es bereits 400 solcher Nadelöhre in Deutschland.

Der ADAC warnt - das sind die besonders belasteten Strecken:

A 1 Köln – Dortmund – Bremen – Hamburg

A 1/A 3 /A 4 Kölner Ring

A 2 Oberhausen – Dortmund – Hannover

A 3 Passau – Nürnberg – Würzburg – Frankfurt – Oberhausen

A 4 Dresden – Erfurt – Kirchheimer Dreieck

A 5 Basel – Karlsruhe – Frankfurt – Hattenbacher Dreieck

A 6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg

A 7 Füssen/Reutte – Ulm – Würzburg

A 7 Flensburg – Hamburg

A 8 Salzburg – München – Stuttgart – Karlsruhe

A 9 München – Nürnberg – Berlin

A 10 Berliner Ring

A 61 Ludwigshafen – Koblenz – Mönchengladbach

A 93 Kufstein – Inntaldreieck

A 99 Umfahrung München

