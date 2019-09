Vollsperrung auf A9: Lkw durchbricht Mittelleitplanke

BERG - Schwerer Auffahrunfall auf der A9: Weil ein Lastwagenfahrer ein Stauende nicht rechtzeitig bemerkte, prallte er mit einem weiteren Lastwagen zusammen und durchbrach die Mittelleitplanke. Die Autobahn ist bis in die frühen Morgenstunden komplett gesperrt.

Der Lastwagen übersah ein Stauende und durchbrach nach einem Zusammenstoß die Mittelleitplanke. © NEWS5 / Fricke, NEWS5



Auf der Höhe von Berg, nahe der bayerischen Landesgrenze, hatte sich kurz vor 17 Uhr der Verkehr gestaut, wie die Polizei mitteilt. Ein Lkw-Fahrer sah die vor ihm wartenden Autos offenbar zu spät und versuchte dann, nach links auszuweichen - dabei prallte er mit einem zweiten Laster zusammen und durchbrach schließlich die Mittelleitplanke.

Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die A9 ist seit dem Unfall in beide Richtungen komplett gesperrt. Die Aufräumarbeiten dauern noch Stunden - am Abend ging die Polizei davon aus, dass die Autobahn noch bis drei Uhr morgens vollgesperrt bleiben wird.

