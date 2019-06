Vollsperrung nach Lkw-Unfall auf der A3 nahe Velburg

VELBURG - Am Dienstag kollidierten drei Lkw kurz nach der Raststätte Jura. Ein Fahrer musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden.

Drei Lkw kollidierten am Dienstagabend mit der A3 miteinander. Foto: Wolfgang Fellner



Am Dienstagabend stießen insgesamt drei Lkw auf der A3 nach der Raststätte Jura zusammen. Dabei wurde mindestens ein Fahrer verletzt, der mit dem Helikopter in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die beiden Fahrspuren in Fahrtrichtung Nürnberg sind derzeit komplett blockiert. Die Polizei versucht den Verkehr vor der Unfallstelle über Velburg und die Raststätte Jura von der A3 umzuleiten. Die Vollsperrung wird noch bis etwa 23 Uhr bestehen bleiben, so die Polizei Oberpfalz.

