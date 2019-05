Vom Handy abgelenkt: Mann zieht sich in Erlangen Platzwunde zu

ERLANGEN - Dass es dann eben doch schädlich sein kann, zu lange auf das Display zu starren, musste ein 48-jähriger Mann in Erlangen schmerzlich am eigenen Leib erfahren. Von seinem Handy abgelenkt, stieß er sich den Kopf an einer Treppe - für ihn endete der Vorfall im Krankenhaus.

Die Erlanger Polizei berichtet von einem nicht ganz alltäglichen Einsatz am Mittwochabend: In der Schallershofer Straße kam es zu einem ungewöhnlichen Unfall. Ein 48-jähriger Mann war dort unterwegs gewesen und dabei von seinem Handy derart abgelenkt, dass er die Durchgangshöhe einer freistehenden Treppe unterschätzte.

Der Mann stieß mit dem Kopf gegen das Hindernis und zog sich dabei eine Kopfplatzwunde zu. Ein Passant verständigte die Rettungskräfte. Der 48-Jährige musste zur ärztlichen Versorgung ins Krankenhaus gebracht werden. Ein Fremdverschulden wird von den ermittelnden Beamten ausgeschlossen.

mch