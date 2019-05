Vom Lehr- zum Leer-Bienenstand!

NEUSTADT/AISCH - In einer nächtlichen Rettungsaktion haben die Imker des Vereins Oberer Ehegrund die Bienenvölker des Lehrbienenstandes evakuiert. Grund ist die Sorge vor einer möglichen Vergiftung und Schädigung der Bienenbrut durch den Einsatz des Insektizids "Mimic", Wirkstoff Tebufenozid, das mittels Hubschraubereinsatz ausgebracht werden soll.

"So sieht Insektenschutz in Bayern aus": Imker mussten zum Schutz Gifteinsatz ihren Lehrbienenstand bei Obernesselbach evakuieren. Foto: privat



Der beim Verwaltungsgericht Ansbach eingebrachte Eilantrag gegen den Einsatz wurde am Montag mit schwerwiegenden Folgen für den einzigen bayerischen Bio-Lehrbienenstand abgelehnt. Dieser ist bei dem Neustädter Ortsteil Obernesselbach nur rund 500 Meter von einem der Einsatzgebiete für "Mimic" - ein flüssiges Spritzmittel zur Bekämpfung von Schädlingen für Obst- Reben, Laub- und Nadelholz - entfernt.

Nach Auskunft von Frank Müller, Zweiter Vorsitzender des Imkervereins Oberer Ehegrund handelt es sich um FFH- und Vogelschutzgebiete. Neben seltenen Vögeln, unter anderem Uhus, kommen auch seltene Fledermäuse im Gebiet vor. Müller: "Die Auswirkungen auf die Tierwelt durch die Aufnahme von vergifteten Insekten wird man in den nächsten Tagen sehen können, denn Gift wirkt gegen nahezu alle Insekten".

Die Imker sind "besonders empört, weil sie vom Pestizideinsatz nicht informiert wurden und der Lehrbienenstand biozertifziert ist". Es besteht die Gefahr die Zertifizierung durch den Gifteinsatz zu verlieren.

Die Landesregierung in München habe nach dem sehr erfolgreichen Volksbegehren "Schützt die Artenvielfalt" verlautbart, das "beste Artenschutzgesetz Deutschlands" erlassen zu wollen. Gleichzeitig befehle die gleiche Regierung in der Provinz den großflächigen Einsatz von Gift und betreibt damit staatlich verordnetes Insektensterben, verstehen die Imker die Welt nicht mehr. "Die Politiker von CSU und Freien Wählern machen sich damit völlig unglaubwürdig". Deshalb werden die Imker "bei der Europawahl nicht nur Stimmzettel, sondern Denkzettel abgeben".

"Es ist unerträglich, dass der Staat mit unseren Steuergeldern diese unsinnige Aktion zu 100 Prozent finanziert, nur damit einzelne Waldbesitzer den maximalen Gewinn aus ihren Wälder erzielen können", führt der Zweite Vorsitzende des Imkervereins Oberer Ehegrund in einer Pressemitteilung zu dem geplanten Hubschraubereinsatz aus.

Mit diesem entstünden allein im Landkreis Neustadt/Aisch etwa 60.000 Euro Kosten. Hinzu komme der nicht bezifferbare Schaden an der Natur. Die den Imkern entstehenden Kosten, Wachs- und Honiganalysen und das Verbringen der Völker sind dem Staat bisher egal. "Insektenschutz in Bayern - so ernst nimmt man hier das Volksbegehren", kommentiert dies die Imkerin Corinna Gräßel. Wie der laufende Imkerkurs fortgesetzt werden soll, ist noch unklar, da über Nacht aus dem Lehrbienen- ein Leerbienenstand wurde.

