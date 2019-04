Von Auto erfasst: 86-Jähriger in Amberg schwer verletzt

Autofahrer wollte rückwärts aus Hofeinfahrt fahren - vor 1 Stunde

AMBERG - Beim Rückwärtsfahren hat ein Autofahrer am Ostersonntag in Amberg einen Fußgänger erfasst. Der 86-Jährige blieb mit schweren Verletzungen am Boden liegen.

Der 54-Jährige fuhr mit seinem Pkw am Sonntagvormittag rückwärts aus einer Hofeinfahrt in der Asamstraße. Dabei bemerkte er einen dumpfen Schlag am Heck seines Wagens.

Wie die Polizei berichtet, hat das Auto einen Fußgänger erfasst, der schließlich zu Boden stürzte und dort verletzt liegenblieb. Der 86-Jährige wurde mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert.

jm