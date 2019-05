Hol' den Jörg und seine Buben auf die Bühne und die Party steigt: So war es auch wieder am Auftakt des Frühlingsfestes, als alle gemeinsam den Gipfel stürmten.

Ehrung in München, CSU-Pressekonferenz in Nürnberg und am Ende: Wilhermsdorf. Einmal mehr hatte Markus Söder alle Hände voll zu tun. Am Mittwochabend stand dann ein besonderer Termin zum Ausklang in der Region inklusive Bierprobe an - hier kommen die Bilder.