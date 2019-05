Von Club-Abstieg bis Trempelmarkt: Das Wochenende in Bildern

NÜRNBERG - Der Club ist abgestiegen, Fürth hat den Klassenerhalt geschafft. Man könnte es das Wochenende der Emotionen nennen. Aber auch abseits des Fußballplatzes war in der Region einiges los, wir haben die besten Bilder des Wochenendes gesammelt!

Ein emotionales Wochenende neigt sich dem Ende zu. Die Club.Spieler werden es lange nicht vergessen. Foto: Sportfoto Zink / Wolfgang Zink



Es sind die Bilder des Wochenendes. Die bitteren Tränen der Club-Spieler und der Fans. Die Rechnerei ist vorbei, es ist offiziell: Der Club muss zum neunten Mal zurück in die zweite Liga.

Großer Jubel hingegen bei den baldigen Liga-Konkurrenten und Stadtnachbarn aus Fürth. Für die Spielvereinigung hat das Zittern auch endlich ein Ende. Am Sonntag wurde der Klassenerhalt unter Dach und Fach gebracht.

Sportlich ging es in Fürth auch außerhalb des Fußball-Cosmos zu. Viele Fürther schnürten am Muttertag die Laufschuhe und machten in der Fürther Stadtmitte einige Kilometer beim Fürthlauf. Dabei kamen auch kreative Kostüme zum Einsatz.

Im Zeichen des Sports stand am Sonntag auch der Fitnesstag am Rothsee. Hier konnten sich Kinder und Erwachsene bei ganz verschiedenen Sportarten ausprobieren. Das Highlight: Das FAU-Römerboot drehte im See ein paar Runden.

Gestöbert und gefeilscht wurde auf dem Nürnberger Frühjahrs-Trempelmarkt. Die Stände waren zentral am Hauptmarkt, in der Kaiser-, Karolinen- und Königsstraße aufgebaut. Viele Besucher ergatterten Schnäppchen und erfreuten sich am vielen Krimskrams.

Actionreicher ging es auf dem Nürnberger Frühlingsfest zu: Die Artistenfamilie lieferte Stunts in schwindelerregender Höhe ab - über den Köpfen der Volksfest-Besucher.

Offizielle Termine kamen natürlich auch nicht zu kurz. Ministerpräsident Markus Söder durfte am Samstag Teil des Richtfestes der geplante Außenstelle des Deutschen Museums in Nürnberg sein. Es handelt sich dabei um ein 100-Euro-Projekt.

In Erlangen haben am Freitag 14 Bands auf fünf Bühnen losgelegt und damit viele Musik-Fans begeistert. Neben hartem Rock wurden auch sanftere Töne angeschlagen - da war eben für jeden was dabei.

Wild ging es auch bei der "Hüttengaudi" im Neumarkter Lammsbräu in der kleinen Jurahalle zu. Die Band "Gipelstürmer" heizte den Tanzwütigen ordentlich ein.

