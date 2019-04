Schöne und schreckliche Bilder erreichten uns im April: In Paris stand das Wahrzeichen der französischen Hauptstadt in Flammen, in der Fränkischen Schweiz wurden herrliche Osterbrunnen geschmückt. In Stein bei Nürnberg gingen Rallye-Oldtimer an den Start und Forchheim verabschiedete sich von einer Legende. Unsere Bilder des Monats April. © Collage/Nordbayern.de