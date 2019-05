Von Romantik bis zur Bademöglichkeit: Alles über Rock im Park

Nach 2006 sollte das Festival ursprünglich nicht mehr in Nürnberg stattfinden - vor 44 Minuten

NÜRNBERG - Rock im Park ist zweifellos eins der größten und spannendsten Festivals Deutschlands. Legenden wie Sting, Iron Maiden oder die Red Hot Chili Peppers rockten das Festival. Doch was ist das Besondere an Rock im Park und warum stand das Kult-Festival 2006 in Nürnberg vor dem Aus?

Rock im Park fand bereits 1993 zum ersten Mal statt, damals allerdings noch unter anderem Namen und in Wien. Seit 1997 ist das Festival in Nürnberg beheimatet und hat Geschichte geschrieben. Erfahren Sie, warum Linkin Park 2012 ihre Show unterbrochen haben und neun weitere Dinge, die Sie über das Kult-Festival wissen müssen:

eli